L'aeroport d'Alguaire estrenarà a la tardor la producció d'hidrogen verd, pionera a l'Estat

L’aeroport d’Alguaire serà el primer de l’Estat a produir hidrogen verd per a l’aviació. Ho farà a partir de la tardor, quan acabi el procés de certificació de l’electrolitzador (que utilitzarà l’electricitat generada per les plaques solars de l’aeroport per produir hidrogen) de 100 quilowatts i del dipòsit d’emmagatzematge, ja instal·lats. Aquest tràmit de certificació acabarà a l’octubre.

La consellera de Territori, Ester Capella, va visitar ahir la nova zona de l’anomenat aeroH2ub, i va afirmar que “Lleida lidera a Europa la producció d’hidrogen en aeronavegació”, ja que a l’eurozona només hi ha projectes equiparables als aeroports de Tolosa i Lió (França) i al de Loningen (Holanda), segons va explicar el president d’Aeroports, Daniel Albalate. Va afegir en aquest punt que l’aplicació de l’hidrogen en aviació està en un punt “molt experimental”.

Capella va avançar que “mentre l’electrolitzador passa la certificació, les empreses ja podran disposar de l’hidrogen que ara tenim al dipòsit”. Va agregar que la Generalitat “impulsa la transició energètica” per posar-la “a disposició de les empreses per testar prototips” i va afirmar que “aquestes instal·lacions permeten la construcció d’un banc de proves i el desenvolupament de piles d’hidrogen per a vehicles i drons”.

Per una altra banda, va remarcar la col·laboració d’empreses privades i universitats en aquest projecte, que ha costat ara per ara 3,2 milions d’euros (1,8 dels quals procedents de fons europeus Next Generation).

En paral·lel, el president d’Aeroports va avançar que la segona fase del projecte aeroH2ub serà ampliar el parc solar que han instal·lat al perímetre de l’aeroport, que actualment produeix 0,3 megawatts/hora (MWh). La previsió és assolir els 2,5 MWh, és a dir, multiplicar per vuit la producció actual. “Estem parlant amb L’Energètica [empresa pública de la Generalitat per a les renovables] per poder desenvolupar un calendari per a aquest projecte”, va assenyalar.

En qualsevol cas, “estarà segur per al 2025”, quan Aeroports preveu que l’aeroport de Lleida-Alguaire sigui autosuficient. Les instal·lacions del Segrià generaran, segons va dir la consellera Capella, cinquanta tones a l’any d’hidrogen.

La titular de Territori va remarcar les xifres de rècord de l’aeroport aquest any: 4.195 operacions d’aviació al maig; un 70 per cent més d’activitat en el primer semestre i un 32 per cent més d’acreditacions.

Conveni publicoprivat per a una rotonda a Agramunt

La consellera Capella, juntament amb l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, i el propietari de Torrons Vicens i Xocolata Jolonch, Àngel Velasco, van firmar ahir un conveni per construir una rotonda a l’encreuament de les carreteres C-14 i LV-3025. Capella va destacar la importància del projecte, que “millorarà la mobilitat dels vehicles i la seguretat viària així com la competitivitat empresarial a la C-14, una carretera molt transitada”.

L’alcaldessa d’Agramunt va recordar que “es tracta d’una obra llargament reivindicada” i va agrair “la suma dels esforços” per desenvolupar-la. La rotonda s’iniciarà a començaments del 2025 i estarà a punt en sis mesos.

El projecte costarà 663.000 euros; la Generalitat n’aporta 539.000 i Torrons Vicens i Xocolata Jolonch, 124.000 euros, mentre que l’ajuntament cedeix els terrenys. Cada dia circulen 3.880 vehicles per la C-14, dels quals un 12% són pesants.