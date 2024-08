Dos empreses opten a operar els vols des de La Seu d’Urgell a Palma de Mallorca i Madrid

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos empreses han presentat una oferta per operar les rutes aèries que connecten el Principat d’Andorra amb Palma de Mallorca i Madrid a través de l’aeroport de la Seu d’Urgell. Ho han confirmat fonts del Govern d’Andorra a Europa Press després que aquest dijous acabés el termini per presentar ofertes previst en el concurs convocat aquest juny.

Els propers dies està previst que s’analitzi la informació facilitada per les dos empreses interessades, de les quals no ha transcendit el nom, i una vegada fetes totes la comprovacions l’executiu durà a terme l’adjudicació del suport econòmic per operar els vols. Les empreses licitants havien de presentar oferta per a les dos rutes aèries previstes en el concurs, Madrid i Palma, i ara es decidirà si és només una la que s’emporta tot el paquet o si queda dividit.

Vols a Palma de Mallorca

El govern andorrà va decidir treure a concurs els vols a Palma per a aquesta tardor i tot el 2025 després de l’"èxit" aconseguit durant la prova pilot que es va impulsar durant l’última temporada d’hivern. De fet, com va informar l’executiu en el seu dia, l’alta afluència de passatgers va permetre que la línia entre el Pirineu i les Illes Balears fos "econòmicament viable" sense cap aportació dinerària del govern.

La previsió és que la companyia guanyadora del concurs hagi d’oferir, "com a mínim", dos freqüències setmanals i l’aportació màxima del govern andorrà per cobrir de tardor a finals d’any és de 220.000 euros.

Vols a Madrid



D’altra banda, el concurs també va incloure la ruta que uneix Andorra amb Madrid per renovar l’actual contracte que acaba a finals d’aquest any i així ampliar el termini d’adjudicació fins els dos anys, ja que fins ara es renovava anualment. En aquest cas el guanyador del concurs ha de proposar dos freqüències setmanals com a mínim i s’han de dur a terme els divendres i els diumenges. Per cobrir les dos rutes durant el 2025 el Govern ha previst una aportació econòmica màxima d’1,6 milions d’euros, quantitat que pot reduir-se en funció de l’afluència que aconsegueixin les rutes.