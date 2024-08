Els esports d'aventura deixaran gairebé tres milions al Sobirà aquest pont

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les 18.300 persones que han triat Lleida per fer esports d'aventura deixaran aquests quatre dies del pont de la Mare de Déu d'Agost uns ingressos de 2,7 milions al Pallars Sobirà, amb estades que poden arribar als 150 euros al dia, segons les dades facilitades per les empreses, el Patronat de Turisme de la Diputació i la UdL.

L’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà preveu rebre aproximadament 18.000 clients al llarg d’aquest pont, del 15 al 18. El sector de l’aventura deixarà a la comarca 2,7 milions, com a mínim, dels quals 953.430 procedeixen de les activitats de turisme actiu, aproximadament, i 1,78 milions corresponen a allotjament, restauració i altres despeses, segons fonts de l’associació d’empreses i del Patronat del Turisme de la Diputació.

S’hi sumen altres propostes turístiques al Pirineu lleidatà com la del Parc del Segre de la Seu. Espera comptar amb 300 visitants més en aquest mateix període, dels quals uns 150 faran ràfting i uns 100 piragüisme, encara que també ofereixen open caiac, hidrotrineu, rocòdrom i BTT. Així, la despesa mitjana de cada visitant al dia en el turisme actiu és de 149,4 euros diaris (52,1 per a l’activitat i 97,3 per a allotjament, àpats i altres despeses), segons un estudi de 2023 de la Càtedra de Turisme d’Interior i Muntanya de la UdL i de Patronat de Turisme de la Diputació.Els esports d’aventura aquàtics estan en el punt àlgid de la campanya amb molt bones previsions per a aquest pont de la Mare de Déu d’Agost i millors condicions que l’any passat, ja que disposen d’un 15% més de reserves a la Pallaresa. Tot fa esperar que s’aconseguiran les xifres de l’any passat, que van ser de rècord, en la millor setmana per al sector turístic, més si es té en compte que a la gran quantitat de visitants que trien Lleida com a destinació per a les vacances se suma que ahir va ser festiu i s’ha pogut fer un llarg pont. Entre les activitats capdavanteres, hi ha el ràfting en rius, a banda de les de pantans i barrancs; i de terra, el BTT, hípica i excursions guiades per Aigüestores i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Es confirma la plena ocupació ja que “viatjar a l’interior és tendència”

La plena ocupació a Lleida durant la millor setmana del mes per al turisme estival, coincidint amb el pont de quatre dies de la Mare de Déu d’Agost, es confirma malgrat les tempestes d’aquests primers dies. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació, les reserves als hotels del Pirineu estaven al 100% mentre que les del pla oscil·laven entre el 80 i el 90%. Els bungalous també estan plens i l’acampada s’ha vist afavorida pel canvi de temps. En turisme rural l’ocupació mitjana és de 80%. Segons assenyala el director de Patronat, Juli Alegre, “el turisme d’interior gaudeix de bona salut i ja és tendència”.

El sector confia a revalidar les xifres de la passada temporada

El sector turístic lleidatà aspira a revalidar les xifres del període de juny a setembre del 2023, quan es van rebre més de 604.000 turistes i es van registrar més d’1,5 milions de pernoctacions. Val a assenyalar que les dades del mes de juny mostren un augment de turistes i pernoctacions respecte al 2023, així com més visitants forans. Agències com per exemple Civitatis confirmen que Lleida ha estat el segon lloc més visitat després de Tarragona en comparació amb el juliol de l’any passat amb una pujada de 34,8% respecte al 2023. Al turisme actiu cal sumar el cultural i els nombrosos actes populars i festes majors.