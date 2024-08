Proliferació de cabirols als carrers i parcs de la Pobla de Segur

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos exemplars de cabirol han estat vistos aquests dies pels carrers de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Segons l’alcalde, Marc Baró, freqüenten els parcs i les zones verdes encara que algunes vegades es deixen veure per les zones urbanes. Va remarcar que, fins al moment, no han causat problemes, però que d’un temps ençà és molt freqüent veure’ls tant a la Pobla com en altres poblacions a la recerca d’aigua i menjar.