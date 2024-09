Aigua de boira per a regs de suport

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) promouen a la vall d’Àger el projecte batejat com Life Nieblas per convertir l’aigua procedent de la boira en aigua per a reg de suport, entre altres possibilitats. Un dels responsables de la iniciativa, l’ambientòleg lleidatà i investigador del CREAF Vicenç Carabassa, va assegurar que ja es prepara el projecte amb la intenció de presentar-lo a la Comissió Europea a finals d’aquest mes i aconseguir fons comunitaris.

Va indicar que la possibilitat d’aconseguir aigua de boira per al regadiu, que ja s’ha estudiat a les Canàries (vegeu el desglossament), és només una part d’una proposta més complexa en la qual també s’analitza la recuperació del sòl, la repoblació forestal i les nous sistemes de reforestació.

Segons Carabassa, la restauració del territori també pot afectar la minimització dels incendis, els efectes de la sequera persistent al camp i l’abandó de terres de cultiu. Tot això pot repercutir al fre a la despoblació, ja que aconseguir sòl fèrtil pot contribuir a fixar la població al món rural, va remarcar Carabassa.L’investigador va explicar que es va proposar fer la prova a Àger al complir les condicions de boira i vent que permeten un funcionament òptim dels captadors d’aigua. Des del CREAF es va destacar que la comarca de les Garrigues és també un lloc apropiat per aplicar aquesta tecnologia, mentre que té un rendiment menor on la boira és estàtica, com per exemple el terme municipal de Lleida, tot i que és una zona on aquest fenomen meteorològic és més persistent.Carabassa va apuntar que l’aigua obtinguda d’aquesta manera pot servir a les comarques lleidatanes per a regs de suport, entre altres aplicacions.

Per la seua part, l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va indicar que s’espera una reunió informativa amb els promotors d’aquest estudi per definir quines explotacions són les més adequades per a instal·lar-hi els mesuradors, les zones de cultiu on es col·locaran i on es portaran a terme les investigacions per arribar a un acord amb els propietaris.Va indicar que el projecte compta amb tot el suport del consistori per portar-lo a la pràctica, en especial si es tracta d’una investigació que té com a finalitat evitar la despoblació i la degradació del territori.

Provat amb èxit amb diversos dispositius a les Canàries

El projecte està finançat per la UE i ja ha permès desenvolupar i provar amb èxit tres dispositius diferents per captar l’aigua en suspensió de la boira i emmagatzemar-la per a usos que van des de regs fins consum humà. Han funcionat durant mesos a les Illes Canàries i els seus responsables han sol·licitat ja més fons comunitaris per dur a terme noves proves a les comarques lleidatanes.La proves a les Canàries, els resultats de les quals es van donar a conèixer el mes de març passat, van obtenir fins 250 litres al mes per cada metre quadrat als captadors.Segons els promotors, aquest projecte és bastant complex ja que el que s’intenta és analitzar la salut de terra i la seua restauració mitjançant diferents mecanismes. En aquesta metodologia estan implicats diversos països de l’arc mediterrani. L’estudi que es duu a terme a Lleida, en concret en la Vall d’Àger, s’integra dins d’aquest macroestudi que explica amb el suport de la UE.