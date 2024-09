Indíbil: el ninot gegant que vigila l'autovia A-2 a Sidamon

Al bell mig de l'autovia A-2, a l'alçada de Sidamon, al Pla d'Urgell, s'alça una figura imponent que capta l'atenció de tots els conductors que hi passen. Es tracta de l'Indíbil, una escultura gegant de 15 metres que s'ha convertit en tot un símbol d'aquest tram de l'autovia a Ponent. Però, qui és realment aquest enigmàtic personatge?

L'Indíbil va néixer de la creativitat i l'enginy dels operaris que van treballar en la construcció de l'autovia A-2. Utilitzant materials sobrants, com formigó, tubs i prefabricats, van donar forma a aquest home llarg i prim, vestit amb la roba de treball de l'empresa Copisa (Constructora Pirenaica SA), l'encarregada de les obres. A les seves mans, l'Indíbil sosté dues peces de grans dimensions que simbolitzen unes pales de reg, un clar homenatge als treballadors de l'obra i a la pagesia.

Segons expliquen els seus creadors, els enginyers Lluís Moreno, Mariano Pérez i Lluís Roca, el nom d'Indíbil fa referència al llegendari cabdill ilerget que, juntament amb Mandoni, forma part de la història de Lleida. De fet, una escultura d'aquests dos personatges històrics es troba davant del Pont Vell, en un dels grans enganys de la ciutat. Però això ja és una altra història...

Origen i construcció

L'Indíbil va ser construït a Golmés, on explicava recentment Lluís Moreno al 324 tenia el centre d'operacions durant les obres de l'autovia. Amb la col·laboració dels seus companys, van donar vida a aquesta figura única i singular, que des d'aleshores vigila incansablement el trànsit de l'A-2.

Polèmica i debat

Al llarg dels anys, la presència de l'Indíbil a l'autovia ha generat un debat entre els que la consideren una obra bonica i els que no. Alguns, com el còmic Peyu, han fet broma sobre l'escultura, mentre que d'altres, com els responsables del web Tierralandia, l'han inclòs com a candidata a ser "La cosa més lletja del món". Hi haurà gent a qui li agradi. Sigui com sigui, el que és innegable és que l'Indíbil ja forma part de l'imaginari col·lectiu de Ponent.

Rentat de cara i canvi de look

Recentment, l'Indíbil ha estat sotmès a un rentat de cara per part de l'empresa Pintures Roger, de Tàrrega, encarregada del manteniment de carreteres. Amb 80 quilos de pintura acrílica especial, l'escultura ha recuperat la seva esplendor original. A més, els seus pantalons han passat del verd fosc al negre, donant-li un aire renovat.

Un símbol del procés independentista?

L'any 2018, en plena efervescència del procés independentista, l'Indíbil va aparèixer amb una estelada penjada. Tanmateix, aquesta acció reivindicativa va durar poc, ja que els operaris de manteniment de carreteres la van retirar ràpidament. Aquest fet va posar de manifest la rellevància simbòlica que ha adquirit l'escultura amb el pas del temps.

En definitiva, l'Indíbil és molt més que una simple escultura a la vora de l'autovia. És un homenatge als treballadors i a la pagesia, un símbol identitari de Ponent i una figura que desperta admiració, curiositat i, de vegades, controvèrsia. Mentre continuï vigilant impassible el trànsit de l'A-2, l'enigmàtic ninot gegant de Sidamon seguirà sent objecte de conversa i d'interès per a tots aquells que tinguin la sort de creuar-se en el seu camí.