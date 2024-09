Cent demandes d'ocupació al dia d'argentins a Andorra

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Argentinos en Andorra ha alertat sobre una possible allau de temporers compatriotes que preveuen desplaçar-se fins al Principat per treballar durant la campanya d’hivern. El problema habitacional del país obligarà que alguns d’ells busquin també allotjament a la Seu, a l’altre costat de la frontera, on la situació també està molt tensionada. L’entitat va assegurar que en les últimes setmanes estan rebent “més de 100 correus electrònics al dia” d’argentins amb intenció de desplaçar-se a Andorra.

El president del col·lectiu, Marcelo Ponce, va lamentar “la confusió i falta d’informació” sobre la situació laboral i d’habitatge al país. “La majoria no coneixen ni els requisits que necessiten i alguns fins i tot ja tenen el bitllet comprat”. “La situació és greu i calen accions conjuntes de les administracions andorranes i del sector empresarial”, va considerar. “La nostra única intenció és que la gent que ve al país no pateixi i pugui venir amb totes les garanties”, va afegir.

La xifra d’argentins residents o amb permís de treball se situa en els 3.000, però a la temporada d’hivern es pot incrementar fins als 5.000. Ponce va afegir que la majoria cobren sous mínims, que ronden els 1.400 euros, “un import que els dificulta trobar un lloc on allotjar-se al país”, va dir.

El sector immobiliari de la Seu no ha notat encara l’arribada d’aquest col·lectiu. El cap de l’àrea immobiliària de la gestoria Estañol, Eric Obiols, va explicar que “a la capital de l’Alt Urgell tampoc no hi ha pisos disponibles i els pocs que hi ha no els lloguen a temporers”.