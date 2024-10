Tres persones salven la vida al caure amb el cotxe per un pont a Llavorsí

Publicat per M.C.E. Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres homes van salvar la vida ahir després que el cotxe en el qual viatjaven es precipités per un pont a Llavorsí, a l’encreuament de les carreteres C-13 i L-504. Els serveis d’emergència van rebre l’avís de l’accident pocs minuts després de la una de la matinada i fins al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i efectius dels Mossos d’Esquadra.

Per causes que es desconeixen, el conductor va perdre el control del turisme, va xocar contra un fanal, va trencar la barana de protecció i va acabar precipitant-se pel pont que travessa el riu Noguera Pallaresa. El vehicle, que va quedar bolcat lateralment, no va caure a l’aigua per poc i els tres ocupants van aconseguir sortir de l’interior pel seu propi peu, segons van informar els Bombers. Els ferits, de 22, 43 i 47 anys, van ser traslladats a l’Hospital Comarcal del Pallars amb lesions de diversa consideració. Hores després de l’espectacular accident, Llavorsí es va despertar amb part del pont tancat per seguretat i el cotxe accidentat tocar del curs del riu, la qual cosa va generar expectació entre alguns veïns.

D’altra banda, quatre persones van resultar ferides ahir al vespre en un accident que va obligar a tallar la carretera C-14 al seu pas per Coll de Nargó. El sinistre es va produir cap a les 20.00 hores, quan els serveis d’emergència van rebre l’avís d’un xoc entre dos vehicles a l’altura del quilòmetre 154. Al lloc es van desplaçar ràpidament diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra que van tallar la circulació en tots dos sentits de la marxa. Segons el Diari d’Andorra, l’accident es va saldar amb tres ferits lleus i un quart amb ferides de diversa consideració.