Mapa de perill per vent aquest dimecres al migdia i a la tarda.Protecció Civil

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat manté aquest dimecres l’alerta per la previsió de vent a Catalunya que pot superar els 72 quilòmetres per hora, sobretot al Pirineu. A partir d’aquest migdia també hi pot haver una afectació "més generalitzada".

L’alerta es va activar dimarts al migdia i Protecció Civil va recomanar als ciutadans extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure.