Sis detinguts en dos batudes contra el narcotràfic al Segrià i les Garrigues

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Doble cop policial al narcotràfic a les comarques de Lleida. Els Mossos d'Esquadra van portar a terme entre dimarts i ahir dos batudes a la Pobla de Cérvoles, Alguaire i Aspa que es van saldar amb la detenció de sis homes i el decomís de més de 1.600 plantes de marihuana, cocaïna, haixix i dos armes de foc.

El primer dispositiu va tenir lloc entre dimarts i ahir a la Pobla de Cérvoles i es tracta d’un cultiu exterior. Val a recordar que és en aquesta època de l’any quan es recullen els cultius que han crescut a l’aire lliure durant l’estiu. Van detenir dos homes de 35 i 37 anys de nacionalitat albanesa i van decomissar 1.213 plantes amb 100 quilos de cabdells amb un valor superior als 250.000 euros (vegeu el desglossament).

L’altre operatiu va tenir lloc ahir i es va dur a terme a Alguaire i a Aspa. Es va saldar amb la detenció de quatre homes de 24 i 44 anys. Estan imputats pels delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. La investigació es va iniciar al maig al sospitar que hi havia una plantació de marihuana en una casa d’Aspa. Van comprovar que el suposat responsable podia tenir altres plantacions a Alguaire, que hi havia tres implicats més i que també traficarien amb cocaïna i haixix. Finalment, ahir es van fer quatre escorcolls, dos a cada localitat. A Alguaire van detenir tres homes i van decomissar dos quilos de cabdells i 180 plantes de marihuana, 182 grams de cocaïna, 53 d’haixix, 5.580 euros i quatre balances de precisió, entre altres objectes. A Aspa, on hi va haver la quarta detenció, van decomissar 220 plantes, una escopeta de canons retallats, un rifle del calibre 22, dos carrabines d’aire comprimit i munició. D’altra banda, dos dels arrestats tenen antecedents.

Plantes en sacs de terra per facilitar-ne el transport i el creixement

La investigació de la Pobla de Cérvoles es va iniciar fa tot just una setmana, quan una patrulla va detectar una plantació en un bosc proper a una bassa de reg. Extreien l’aigua mitjançant una complexa instal·lació i havien fet una bassa pròpia. Van descobrir que havien netejat una zona de bosc i els jardiners i vigilants tenien un campament. Les plantes estaven repartides en sacs amb terra, en lloc d’anar plantades directament al terreny.

Aquest sistema facilitava iniciar la plantació en algun lloc cobert i, una vegada les plantes havien arribat a una certa mida, les transporten fàcilment a la zona de creixement final al bosc, reduint el temps d’aquesta fase. En la batuda de dimarts van detenir un individu que ja tenia antecedents relacionats amb altres cultius massius. A banda de les plantes, van localitzar la bassa feta amb una estructura de troncs i plàstic i la cabana, també feta amb material forestal. Paral·lelament, unitats de l’ARRO i de Seguretat Ciutadana van buscar per la zona altres individus que haurien fugit corrent. Es van quedar fins ahir amb un desplegament discret al lloc per intentar localitzar els sospitosos que haurien fugit pel bosc. Finalment, a primera hora del matí d’ahir van detectar i van detenir un home que estava amagat a peu de carretera esperant que el vinguessin a recollir. La investigació continua oberta.