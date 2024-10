Convertiran Avinganya en un punt turístic del Baix Segre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació vol convertir el monestir d’Avinganya, a Seròs, en un reclam turístic del Baix Segre. És una de les fases que contempla el projecte de rehabilitació que tècnics estan portant a terme per frenar-ne la degradació. Així ho va explicar ahir la diputada Cristina Morón durant una visita guiada a aquest espai, fundat el 1201 sobre una antiga alqueria, i a les Roques de Sant Formatge, el jaciment funerari més extens de la vall inferior del Segre i que està format per una necròpolis tumular (1000-650 aC), un poblat ibèric (segles IV-III aC) i unes trinxeres (1938). Es va dur a terme en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2024 i van assistir també el president de la Diputació, Joan Talarn, i l’alcalde de, Seròs, Josep Romia, entre d’altres. Per la seua part, Talarn va posar de relleu l’esforç de les administracions “en la recuperació i estudi del patrimoni del territori perquè puguin beneficiar-se’n tant municipis com investigadors i la ciutadania”. Al seu torn, Romia va destacar altres espais com el Bovalar o el Palau dels Montcada i va reivindicar, amb voluntat de sumar, accions per restaurar el temple medieval. Després de la visita hi va haver una degustació de productes locals.