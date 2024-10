El consell del Pla d’Urgell torna 11.500 euros d’ajuts socials duplicats per irregularitats d’una extreballadora

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha retornat a Drets Socials 11.500 euros per ajudes socials d’urgència per famílies amb pocs recursos. Segons fonts properes, la xifra estava duplicada per irregularitats d’una extreballadora comeses el 2017 amb l’anterior govern de Convergència. L’excoordinadora de Serveis Socials es va apropiar d’aquesta xifra sense justificació i es va obrir un expedient intern per aclarir-ho. Al cap de pocs dies, la treballadora va mantenir reunions amb usuaris i va ingressar novament els diners al consell i va cursar la baixa de l’ens i també va dimitir de regidora. Fiscalia ho va investigar però es va arxivar perquè no es va observar “ànim de lucre” tot i considerar-ho una “irregularitat administrativa greu”.

Una vegada arxivats els fets, al setembre del mateix any, l’excoordinadora va demanar tornar al seu lloc de treball i la devolució dels 11.500 euros però el consell ho va desestimar a principis de 2018. Més endavant, a principis d’estiu de 2021, el consell comarcal va preguntar a la Generalitat en relació al retorn de la quantitat que al seu dia havia aportat l’excoordinadora però no va ser fins el passat estiu que des del Departament en qüestió es va notificar com fer efectiu el pagament.

Llavors, el consell va fer el pagament i n’ha informat a la corporació aquest mes d’octubre. En concret s’ha justificat el retorn per l’existència d’un “doble finançament” d’uns quants ajuts d’urgència social, ja que el consell va justificar i cobrar de la Generalitat aquest ajuts en qüestió en els anys que corresponia i la mateixa quantitat de diners va ser duplicada per l’aportació feta per l’extreballadora.