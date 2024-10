Mor un veí de Golmés de 69 anys al caure-li una porta a sobre a la seua empresa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Golmés de 69 anys va perdre la vida a primera hora de la tarda d’aquest dijous al ser aixafat per la porta del magatzem de la seua empresa, segons van informar els Mossos d’Esquadra. El tràgic accident va tenir lloc a les 13.45 hores durant una forta tempesta que queia sobre el municipi del Pla d’Urgell.

Pel que sembla, l’home estava tancant les portes d’un magatzem de la seua empresa, de caràcter familiar i especialitzat en la venda de palets i embalatges de fusta. Per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, les portes corredisses del magatzem van cedir inesperadament, caient-li a sobre i provocant-li ferides fatals. Al lloc van acudir ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat. Van fer maniobres de reanimació cardiopulmonar a l’home, tot i que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos la van qualificar com una mort accidental i no laboral perquè l’home ja estaria jubilat.

L’empresa on van passar els fets està situada als afores del municipi, al camí de Vila-sana, en les proximitats del polígon industrial d’aquest poble del Pla que connecta amb l’autovia A-2. La defunció va provocar una enorme commoció entre els habitants de Golmés per la pèrdua d’un dels seus veïns.