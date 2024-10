El Vilosell demana aigua per garantir el regadiu

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde del Vilosell, Jordi Nogué, va sol·licitar ahir al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que doni suport a la seua petició de desviar aigua del Segarra-Garrigues fins a la bassa i el pou que proveeix la zona regable del municipi, actualment sense reserves per la sequera dels últims tres anys. Segons assenyala Nogué, en aquesta zona de secà s’han perdut les collites dels últims tres anys tant d’ametlla com d’oliva i vinya. Va remarcar que es compta amb el suport del Segarra-Garrigues ja que només seria derivar l’aigua ja que ja té una concessió de 7,8 litres per segon per a la campanya de reg. No obstant, Nogué va indicar que l’última paraula la té la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), encara que no es tracta d’una nova concessió si no de ratificar que es pugui derivar només en les èpoques en què no es disposi de cabals.