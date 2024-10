Un tast durant la Festa del Vi reivindica la vinya de regadiu de Lleida

Publicat per REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

“De la mateixa manera que l’olivera va necessitar reg de suport per garantir la collita, ara és la vinya la que necessita aquest reg de suport al que no arriba. Aquest és el cas del Vilosell, la Pobla de Cérvoles o Vallbona de les Monges”, explica el periodista i sommelier Rafa Gimena en el marc de la Festa del Vi que se celebrarà a Lleida diumenge vinent i que té com a eix la reivindicació del regadiu com un component de la viticultura en ple canvi climàtic. El tast, sota el títol d’Els vins que van sobreviure en el desert, inclourà caldos procedents de vinyes que sí que reguen, com Lagravera (canal de Pinyana), Castell del Remei (Urgell), Raimat (Aragó i Catalunya) i Clos Pons (Segarra-Garrigues). “El secà tradicional subsisteix amb una pluja mínima que els últims anys no és suficient” per tirar endavant les produccions de raïm, explica Gimena, que recorda d’altra banda que “les condicions climàtiques de Lleida han fet que l’agricultura depengui de l’aigua de rius i canals construïts al llarg de la història”.