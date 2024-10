Urbanisme ajorna els plans d'expansió de Baqueira a Sorpe

Vista general dels terrenys on es projecta la urbanització. - GOOGLE MAPS

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte immobiliari vinculat a l’ampliació de Baqueira-Beret al Pallars Sobirà haurà d’esperar de nou. La Comissió d’Urbanisme del Pirineu ha retornat aquesta setmana a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental l’expedient que promou la construcció de 154 habitatges a Sorpe, al municipi d’Alt Àneu. Es tracta que seria la principal urbanització de l’estació d’esquí de Baqueira al Pallars. El motiu és que el pla urbanístic no té un informe positiu sobre la seua adaptació “als objectius d’equilibri del planejament territorial parcial” del Pirineu.

El projecte actual ha estat modificat de manera substancial des de la seua versió inicial, fa dos dècades. Era l’any 2006, en plena cresta del boom immobiliari a Espanya. Va ser quan la Generalitat va autoritzar la construcció de 379 habitatges de segona residència a Sorpe, un nucli que en el seu dia tenia 45 veïns censats, cosa que hauria multiplicat per 30 la seua població en èpoques d’alta afluència turística. Però l’esclat de la bombolla immobiliària va deixar en un calaix el projecte urbanístic. Els requeriments per desenvolupar aquest tipus de zones residencials han anat canviant amb el pas del temps i l’anterior equip de govern de l’ajuntament d’Alt Àneu va suspendre l’any passat (abans de les eleccions de maig de 2023) la concessió de llicències i va demanar que es reformulés el projecte, a fi d’integrar-lo millor amb el paisatge. Va ser quan les pretensions inicials es van retallar dràsticament quedant reduïdes a gairebé una tercera part, amb només 154 dels 379 habitatges originals. D’aquestes, 68 són unifamiliars amb jardí i la resta serien pisos d’uns 90 m² en edificis plurifamiliars amb espais mancomunats. En la mateixa línia, s’ha dissenyat perquè pugui executar-se en diferents fases, la qual cosa faria més viables els costos del seu desenvolupament. Si finalment s’aprovés i s’executés, atansaria encara més els veïns del Pallars al negoci de l’esquí de Baqueira, ja que el projecte proposa un futur accés a les pistes d’esquí amb un remuntador des de Sorpe, la qual cosa evitaria haver de circular per la carretera del port de la Bonaigua.