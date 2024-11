Un descarrilament a Guadalajara talla el trànsit de mercaderies des de Madrid per Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El descarrilament d’un tren a Matillas (Guadalajara) manté interromput des de poc després de les sis del matí d’ahir el transport ferroviari de mercaderies per Lleida des de Madrid.

L’accident comporta que fins que es restableixi la normalitat deixaran de circular per Lleida al voltant de la meitat dels trens de mercaderies que transiten per aquesta via, que suposa entre dotze i quinze de diaris procedents de la meitat sud de l’Estat i que majoritàriament tenen com a destinació els ports de Barceolona i de Tarragona.La resta fins a completar els una mica més de 200 que cada setmana circulen per Lleida, un trànsit que inclou els procedents de Saragossa, de ports del Cantàbric com Bilbao i de les fàbriques d’automòbils de Pamplona (Seat) i Valladolid (Renault), mantenen les seues circulacions, el mateix que passa amb els que porten panís i soja des de Barcelona i Tarragona cap a l’est i canals de porc i vedell cap a l’oest.L’incident, registrat quan a les 6.20 hores de dijous van sortir dels raïls tres vagons d’un comboi de mercaderies, va obligar Renfe i Adif a interrompre el trànsit entre Madrid i Saragossa per la via convencional.Aquesta interrupció també afecta les dos circulacions diàries de trens regionals de passatgers, una en cada sentit, entre Lleida i Madrid. No obstant, al migdia les companyies ferroviàries van habilitar transbords entre Jadraque i Sigüenza que va permetre mantenir el trànsit dels trens de passatgers. L’accident també va afectar un dels trens que comuniquen Madrid amb Tarragona per Casp, els usuaris del qual van acabar cobrint amb autobús una part del trajecte abans de transbordar a un altre comboi.Al tancament d’aquesta edició es mantenia el tall de la circulació a Matillas, sense que hi hagués una previsió per restablir-lo.Els treballs per poder desallotjar la via a la localitat de l’Alcàrria incloïen dificultats extra com que en el descarrilament s’haguessin trencat els eixos de diversos vagons, la qual cosa complica en el moviment, i la necessitat de moure’n altres de carregats amb cisternes de mercaderies perilloses.

No hi ha previsió per reobrir el trànsit davant les dificultats extra per moure el tren accidentat

Renfe i Adif es troben amb una altra dificultat a l’hora d’intentar gestionar el transport de mercaderies afectat pel descarrilament, com és la pràctica impossibilitat de desviar els trens pels itineraris de Llevant davant dels desperfectes causats per la dana.

Una línia fèrria amb un port sec operatiu i tres més en potència

L’obsolescència que presenten diversos trams de la via de ferrocarril convencional entre Madrid i Barcelona per Saragossa i Lleida requereix, vista la freqüència dels accidents, importants inversions en ple auge del transport de mercaderies, malgrat que aquestes no han superat fases com la licitació o el disseny previ en la majoria dels casos. Al tràfec que generen els dos extrems se li afegeix el d’un port sec a Saragossa i se li sumarà a mitjà termini d’altres a Guadalajara (ja en obres) i a Tamarit de Llitera (comencen els treballs aviat) i almenys una plataforma més, el polígon de Torreblanca, a Lleida, en fase de disseny. A aquests focus de trànsit cal sumar-los els que genera el complex agroalimentari de Lleida i Osca, amb una demanda de centenars de milers de tones de panís i soja que arriben amb vaixell al litoral català i un retorn de canals de carn que circula en sentit contrari.