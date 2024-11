Dos-centes eugues baixen de Tor als prats de Pessonada

Publicat per Edgar Aldana Verificat per Creat: Actualitzat:

Un ramat de 200 eugues de Casa Palanca de Tor va començar dissabte passat la transhumància per baixar els animals des dels prats d’alta muntanya d’aquesta localitat d’Alins, al Sobirà, fins a Pessonada, al Pallars Jussà. L’objectiu és que els animals passin els mesos d’hivern en una finca dels germans Pablo i Lázaro Moreno, propietaris del bestiar.

Ahir el grup d’animals va passar per les localitats de Rialp, Sort i Baro, al Sobirà, seguint el curs de la carretera C-13. Per la seua banda, els Mossos d’Esquadra van anar controlant la comitiva i donant pas per evitar que es produïssin les retencions de trànsit. En concret, a Rialp els animals es van apartar en un lateral a l’altura del camp de futbol perquè els vehicles passessin i la mateixa operació es va portar a terme a Baro, on el ramat descansarà durant tota la jornada d’avui.Els animals van estar controlats en tot moment pels propietaris de les eugues, que els dirigien a cavall. Dimecres els animals tornaran a la carretera per finalitzar el recorregut fins a Pessonada, segons van explicar els organitzadors de l’expedició.