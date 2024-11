Balaguer instal·la pilones per regular el trànsit al centre

Balaguer ha instal·lat pilons automàtics per regular el trànsit rodat en dos dels carrers comercials del centre històric, el carrer Major i Avall. Aquestes barreres garantiran la limitació i gestió del pas de vehicles, sense afectar la llibertat del flux per als vianants. Fins ara, hi havia instal·lats dos bol·lards manuals i era la Policia Local la qui abaixava i apujava els pilons en aquestes dos vies per evitar l’afluència de cotxes. Amb la col·locació d’aquest nou sistema, es permetrà que siguin els mateixos veïns, comerciants i agents de seguretat els qui a través d’un comandament a distància puguin activar o desactivar les pilones. El carrer Major també dona accés a l’edifici judicial, per la qual cosa la policia local i els Mossos també disposaran d’un comandament per activar-los. L’edil d’Obres de la Paeria, Guifré Ricart, va explicar que en horari comercial no podran abaixar les pilones per respectar la seguretat dels vianants. L’adquisició ha suposat una inversió de 15.000 euros. Segons Ricart, els antics pilons no complien cap normativa de seguretat i els nous, que també permeten regular el trànsit rodat de manera molt més eficient, compten amb senyals semafòrics i compleixen les normes.