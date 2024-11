Lleida, amb 1.000 ha de cultiu, és la segona exportadora de tòfona negra de tot l'Estat

Superant les 1.000 hectàrees d’alzina micorrízica, Lleida és la província catalana que més superfície dedica a la producció de la tòfona negra (Tuber melanosporum) en plantacions controlades i representa més del 75% de la superfície d’aquest cultiu a tot el país, segons dades del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Així, la Noguera al capdavant, Solsonès, Jussà, l’Alt Urgell i les Garrigues són les comarques catalanes més productives. Cada any augmenta entre 50 i 60 hectàrees la superfície de plantacions de trufa negra a Lleida, que no només ha sabut apostar per aquest cultiu, sinó que a més lidera les exportacions del sector, amb valor de més de 8,2 milions d’euros l’any 2022, segons les dades del ministeri d’Economia, Comerç i Empresa.

El 95% de la trufa que es recull a Lleida i en el conjunt de Catalunya s’exporta, sobretot a França i Itàlia, EUA i la Xina. Lleida lidera també el sector comercial i d’exportació a Catalunya passant de tenir una quota de mercat en les exportacions catalanes del 4% al 7% entre 2007 i 2011, al 70% el 2021, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. A més, les empreses comercialitzadores lleidatanes han posicionat la província com la segona que més exporta de l’Estat darrere de Terol, amb una quota de mercat del 24%.

La producció d’aquest tubercle preveu superar aquest any les quatre tones a Catalunya i Lleida produeix la majoria d’aquesta producció, superant el 80%. No obstant, amb l’increment de l’edat de les plantacions, amb reg de suport i sobretot, amb la millora de les precipitacions d’aquest any, s’espera que es pugui incrementar la producció de forma significativa.

Carles Casanova, productor de trufa negra de l’Alt Urgell i membre de l’Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, va explicar que la producció mitjana podria superar aquest any els 40 quilos de trufa per hectàrea, però que les condicions (especialment d’humitat) han estat els prou bones com per assolir els 60 o 70 quilos per hectàrea. La temporada de la tòfona, que s’iniciarà el proper 15 de novembre i finalitzarà el 15 de març, es preveu “productiva”, encara que caldrà esperar a la qualitat, va explicar Josep Maria Vilella, de la Baronia de Rialb. “La humitat d’aquest any pot afavorir l’augment de producció i de qualitat, però també n’hi haurà que no seran tan bones com inicialment es preveia”, va assenyalar.

Pla d’acció per al desenvolupament del sector català

Incrementar la producció de tòfona negra a Catalunya, dinamitzar-ne el consum i articular i estructurar un sector fort i competitiu són els eixos del pla d’acció impulsat per la conselleria d’Agricultura fins a l’any 2035. L’objectiu és assolir més de 2.000 hectàrees en deu anys amb ajuts per a la producció i un segell de qualitat, formar restauradors en escoles d’hostaleria i fomentar la relació sectorial.

Terol, primer productor amb el 50% del mercat

El cinquanta per cent de la trufa negra procedeix de Terol i la resta, de Sòria, Guadalajara, Conca i el Prepirineu de Catalunya, Aragó, Navarra i Girona, així com Castelló. El mercat pot pagar entre els 400 i els 1.000 euros el quilo de trufa, encara que des que s’inicia la temporada el preu es marca setmanalment i és variable, especialment en temporada nadalenca.