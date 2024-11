Faran un pis social a la vella escola de Durro

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de Durro, a la Vall de Boí, reformarà el pis superior de les antigues escoles de la localitat, a la plaça Estudi, per destinar-lo a lloguer social de primera residència. En els propers dies començaran les obres, que preveu enllestir el febrer de l’any que ve com a molt tard.

Així mateix, Enric Plaza, president de l’EMD, va explicar que estudiaran mentrestant les bases per portar a terme un concurs amb el qual adjudicaran el contracte de lloguer als futurs inquilins. L’objectiu del projecte és “que el poble guanyi una nova família, sigui o no de la comarca”.En aquest sentit, les obres es finançaran majoritàriament amb una línia de subvencions de la Diputació per afrontar el repte demogràfic, la finalitat del qual és fomentar la disponibilitat d’habitatge als municipis amb risc de despoblació.L’EMD ja utilitzava aquest edifici com a habitatge de lloguer social o d’emergència, malgrat que amb el pas dels anys s’ha anat deteriorant, per la qual cosa requeria una reforma urgent per adequar-lo als estàndards actuals. El lloc no disposa de calefacció, diverses portes no tanquen bé i el bany s’ha de renovar.En aquest sentit, l’arquitecte municipal de la Vall de Boí, Lluís Ferrer, va detallar que les actuacions que es portaran a terme inclouen instal·lar una calefacció de pellets amb difusió mitjançant radiadors i un acumulador de 100 litres d’aigua, l’adquisició de diversos electrodomèstics com un frigorífic i una televisió, així com efectuar millores en l’aïllament, a més de noves portes i pintar les instal·lacions. D’altra banda, queda descartat, ara per ara, el projecte de millora d’un aparcament d’autocaravanes al Pla de l’Ermita.