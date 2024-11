Escalarre recupera a la fi una part del seu retaule després de cent anys desaparegut

L'església de Sant Martí d'Escalarre es va omplir de vida ahir amb la visita de mig centenar de veïns del Sobirà que no es van voler perdre el retorn històric d'una de les peces del retaule tardogòtic de Sant Martí. Fa un segle, l'obra va ser dividida en vint parts i el rastre es va perdre. Ara, Cultura l'ha dipositat a l'Ecomuseu d'Esterri d'Àneu.

“Encara recordo el meu avi lamentar-se que havien venut el retaule de l’església. Va ser una llàstima que s’hagués perdut perquè era patrimoni del poble”, explicava ahir emocionat Joan Canut. De gairebé 90 anys, el Joan és el veí més longeu d’Escalarre, una localitat de la Guingueta d’Àneu on es troba l’església de Sant Martí. La capella va celebrar ahir amb tota l’esplendor la tornada d’un dels fragments de l’antic retaule tardogòtic del Miracle de Sant Martí, atribuït al Mestre de Son.

“Sé que tant el meu avi com tots els del poble estarien contentíssims d’haver-lo recuperat”, va afirmar el Joan. Ell era una del mig centenar de persones que van assistir a la presentació simbòlica de la taula, un acte que va presidir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va assenyalar que l’obra ha estat incorporada a la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya.

Tret d’una petita esquerda en la fusta, la taula s’ha recuperat en molt bon estat de conservació

“Hem aconseguit restituir una porció de la nostra història i identitat”, va assegurar la consellera. I és que, a començaments del segle XX, el retaule va ser desmuntat en una vintena de fragments i venut per parts a col·leccionistes d’art de tot el món. Va estar en parador desconegut durant cent anys i la seua existència va caure en l’oblit. No va ser fins a la investigació que va emprendre el doctor en Història de l’Art lleidatà Albert Velasco el 2003 que no es van localitzar les primeres taules. Des d’aleshores, la Generalitat treballa per portar-les de tornada “a casa”, al Pirineu lleidatà, i ara ha cedit la peça a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu a Esterri d’Àneu, que compta amb prou mesures de seguretat i sistemes de conservació.

En aquest cas, el fragment va aparèixer en una subhasta a Suïssa i va ser adquirit per l’antiquari i historiador de Barcelona Albert Martí. L’escena representa un dels miracles de la vida de sant Martí, quan va ajudar a matar un drac que fuetejava el veïnat. La tècnica de l’Ecomuseu Marta Prunera va apuntar que la taula es troba “en molt bon estat de conservació, tan sols hi hem detectat una petita esquerda”.

De moment, la taula estarà en estudi i el públic encara no la podrà admirar. “Hem encarregat una vitrina que s’adapta a les seues condicions per exposar-la quan arribi el moment”, va assegurar Jordi Abella, director de l’Ecomuseu.

“Recuperar el retaule sencer és un treball impossible”

Les vint peces del retaule, que abans de ser fragmentat ocupava tot l’absis de l’església, es van repartir per tot Europa. “És un exemple emblemàtic de la dispersió del patrimoni que va tenir lloc a la província a començaments del segle XX”, va afirmar Velasco. Dos de les obres fins i tot van arribar a parar al Fogg Art Museum de la Universitat de Harvard (EUA), on encara estan exposades. D’altres pertanyen a col·leccions particulars a Itàlia o el Regne Unit. “De les vint taules, hem pogut localitzar la meitat, però recuperar-les totes serà impossible, tan sols podem estar atents a les subhastes”, va afegir.