Intervingudes 1.000 plantes de 'maria' a Vilanova de la Barca

La Guàrdia Civil va desmantellar dimecres passat una plantació de marihuana en una parcel·la a Vilanova de la Barca. Els agents van detectar prop de 1.000 plantes i van detenir un home de 62 anys per la comissió d’un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. La investigació es va iniciar al tenir coneixement de la possible existència d’un lloc perfectament condicionat per a un cultiu il·legal de marihuana. Els agents van trobar una arma, una gran quantitat d’útils per al cultiu de cànnabis així com material de seguretat amb un sofisticat sistema de videovigilància 24 hores, valorat en uns 40.000 euros.

Així mateix, hi havia 1.000 plantes de cànnabis sativa de mitjana mida en procés de creixement, amb un total de 115 quilos. Segons els investigadors, la marihuana, una vegada recollida, era presumptament preparada per comercialitzar-se al mercat com a sacs de terra. En l’operatiu van participar la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Lleida i la Unitat de Seguretat Ciutadana. Les diligències van ser entregades al Jutjat d’Instrucció 1 de Lleida i a més la investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarten noves detencions relacionades amb aquesta plantació.