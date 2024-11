Així seran els avantatges fiscals i les deduccions en l'IRPF per viure en un poble

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Viure de lloguer, comprar i rehabilitar la casa i traslladar-se a un municipi rural donarà dret a deduccions en l’IRPF sempre que es compleixin alguns requisits, segons recull el text inicial de l’Estatut de Municipis Rurals que ahir va iniciar la tramitació al Parlament.

L’estatut es concep com “una eina per començar a posar fil a l’agulla” de l’agenda rural a Catalunya, segons va dir en la intervenció que va obrir el debat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

El text inclou diversos àmbits entre els quals destaca, vistos els nivells de preocupació i malestar ciutadans que estan emergint, el de l’habitatge, per al qual l’estatut proposa la via de les rebaixes fiscals.

Representants d’entitats locals rurals, ahir al Parlament. - BERNAT VILARÓ/ACN

Així, el projecte de llei proposa aplicar a l’IRPF deduccions del 15% del que es paga en concepte de lloguer d’habitatge principal a l’exercici fiscal que es liquida, “fins a un màxim de 600 € anuals” als municipis rurals; i elevar aquest percentatge al 20% en els d’“especial atenció”.

El text inicial ofereix aquesta deducció als menors de 32 anys i als qui, amb independència de la seua edat, tinguin fills de fins a 16 anys “escolaritzats al col·legi de la zona educativa o al centre adscrit a l’escola primària de referència”.

El projecte contempla deduccions de fins a 6.000 € per rehabilitar cases de més de 54 anys per viure-hi i de 2.000 per traslladar-se a un poble.

El projecte es posa a caminar amb el suport de tots els grups polítics

■ El projecte de llei de l’Estatut de Municipis Rurals va superar ahir la seua primera pantalla al Parlament al ser admès a tràmit amb el suport de tots els grups polítics. “Fa molt de temps que els municipis rurals demanem ajuda”, va dir la diputada de Junts i alcaldessa de l’Albi, Anna Feliu, qui va reclamar “garantir l’efectivitat” de la norma. “El que suposa reconèixer aquestes desigualtats és fer justícia”, va anotar la diputada d’ERC Marta Vilalta, per a qui “el món rural català fa avui un pas de gegant cap a la dignitat”.