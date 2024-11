El radar de la Guàrdia Civil 'caça' un conductor a 183 km/h per l'N-II a Fraga

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un control de velocitat de la Guàrdia Civil a l'N-II a Fraga va detectar dissabte passat 23 de novembre a un turisme que circulava a 183 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90. El conductor, un veí de Madrid de 59 anys, va ser identificat al lloc dels fets.

L’equip d’investigació de sinistres viaris (EIS) de Fraga pertanyent al Subsector de Trànsit d’Osca, va instruir les corresponents diligències policials que van ser entregades al Jutjat de Guàrdia de Fraga, sent citat el conductor en qualitat d’investigat per comparèixer en aquesta seu judicial el dia de la celebració del judici ràpid.

Quan és delicte l’excés de velocitat?

Els delictes per excés de velocitat es cometen en superar en via urbana en 60 km/h o més la velocitat establerta i en la via interurbana en superar-la en 80 km/h o més. En l’estimació d’aquestes velocitats es tenen en compte els percentatges de marge que estableix el Centre Espanyol de Metrologia (CEM) en les revisions periòdiques que realitzen tots els cinemòmetres de les policies.