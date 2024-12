Recorren la 'condemna' d'alleujar el deute de Frutas Lozano

El recurs serà resolt per l’Audiència Provincial d’Osca. - GOVERN D’ARAGÓ

El concurs de creditors del grup fragatí Frutas Lozano tindrà un nou capítol judicial després que els creditors financers (bancs i gestores de crèdit) hagin recorregut davant de l’Audiència Provincial d’Osca la interlocutòria del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 d’aquesta ciutat que va rebutjar la seua proposta de liquidar les quatre empreses (Frutas Lozano, Belofruta, Frutas Rosa Verano 2020 i Torreblanca) i, al contrari, les va condemnar a apuntalar el pla de viabilitat de l’empresa mitjançant una condonació de deute.

Així mateix, el pla de viabilitat que beneeix el jutjat i que ara han recorregut les entitats financeres suposa que dos dels quatre milions en crèdits impagats que comptaven amb avals de l’ICO queden condonats i la liquidació dels altres dos es posposa a l’any 2028, mentre que els altres set es transformen en crèdits participatius, és a dir, que els impagaments es capitalitzen per reforçar les societats.

La principal novetat del pla és sotmetre la posició dels bancs al criteri dels actors productius

A més a més, aquests últims préstecs no començaran a ser liquidats abans del 2029, i amb condicions: les empreses començaran a tornar-los l’any 2029, i sempre amb els pagaments supeditats que els guanys del grup passin d’1,5 milions d’euros a cada un dels exercicis.

La pèrdua dels onze bancs afectats és, en qualsevol cas, menor que la que estan disposats a suportar el mig centenar de creditors comercials, que es deixen més de dos milions d’euros (el 60 per cent del seu deute) per cobrar-ne tot just un en dos terminis de dotze i de 24 mesos.

El pla de viabilitat del grup Frutas Lozano, la facturació del qual ronda els vuit milions d’euros, va resultar pioner quant al que implica en el reflotament d’una empresa declarada insolvent en el sector financer, partidari en aquest cas de la liquidació i el repartiment de les quantitats que pogués obtenir el jutjat amb la venda dels actius.

“La valoració de l’empresa en funcionament és superior als deutes dels creditors continguts en el pla de reestructuració”, assenyala la sentència recorreguda, que recorda que cap d’aquests creditors, ni els comercials ni els financers, va demanar “la contradicció prèvia a l’homologació” ni dels deutes que tracta aquest pla ni de la classificació dels creditors en grups que va permetre que el criteri dels comercials s’imposés al dels financers.