Continua nevant al Pirineu de Lleida, on hi ha alerta del Meteocat

Publicat per segre Imatges d'Edgar Aldana Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques del nord de Lleida continuen afectades aquest dilluns pel temporal de neu, després que dissabte comencés la que està sent la primera gran nevada de la temporada. Segons els serveis meteorològics, la nevada està sent més important a la vessant nord del Pirineu. A la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i en punts de l’Alta Ribagorça s'han registrat acumulacions de neu superiors als 40 - 50 centímetres per sobre de la cota dels 1500 metres. Al Prepirineu els gruixos són més modestos, per sota dels 10 centímetres en general.

Alerta per a aquest dilluns en dos comarques

Per a aquest dilluns i fins a dimarts a la matinada, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per neu, de grau 4 sobre 6, a la Val d'Aran i el Pallars Sobirà. Segons aquesta alerta del Meteocat, es poden superar els 5 centímetres de neu a cotes inferiors als 700 metres.

Afectacions a les carretes

Aquest dilluns al matí continuen les afectacions en diverses carreteres el Pirineu lleidatà. Segons el Servei Català de Trànsit, es manté tallada la C-28 (Port de la Bonaigua), entre els punts quilomètric 37 i 51, per risc d'allaus. A més, és obligatori circular amb cadenes o pneumàtics d'hivern per la C-28 a Vielha e Mijaran-Naut Aran i a Alt Àneu; la C-142b al pla de Beret; a l’N-141 Bossòst i a l’L-501 a la Vall de Boí (Consulta l'estat del trànsit).

Les estacions d’esquí es preparen per obrir

D'altra banda, totes les estacions d’esquí estan tancades aquest dilluns, tret de la Vall de Núria, però s’estan preparant de cara al cap de setmana per poder obrir els complexos ja pels esquiadors. El cap de setmana han acumulat entre 30 i 65 centímetres de neu i confien en una nova nevada durant la setmana per poder obrir les primeres pistes aquest divendres. Les temperatures d’aquest dilluns són gèlides i Boí Taüll registra -9,8ºC, Port Ainé -3,0ºC i Vallter -5,3ºC. A Port Ainé els operaris han començat a retirar la neu de les terrasses i les màquines trepitjaneu a deixar les pistes condicionades per esquiar. Tot i estar les estacions tancades, els primers esquiadors no s’han esperat al cap de setmana i ja han fet les primeres baixades per lliure.