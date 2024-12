Lleida registra onze dies menys de gelades a l'hivern en l'última dècada pel canvi climàtic

La ciutat de Lleida es va despertar ahir amb temperatures sota zero. - MAGDALENA ALTISENT

Les temperatures hivernals estan augmentant arreu del món, en part, a causa d’activitats humanes com la tala de boscos o la crema de combustibles fòssils. A la província de Lleida, els termòmetres ja no assoleixen temperatures negatives en més de la meitat dels 89 dies que dura l’hivern boreal –del 21 de desembre al 20 de març–, segons assenyalen dades recopilades per l’organització de científics i periodistes Climate Central, que apunten a més que el canvi climàtic ha arrabassat de mitjana en l’última dècada onze dies amb gelades en aquesta estació de l’any respecte a un escenari sense anomalies. Segons l’esmentat treball, el territori ha registrat una mitjana de 39 dies d’hivern amb temperatures negatives, només un 44% dels que dura.

Aquest fenomen té repercussions directes tant en el medi ambient com en l’economia. Un clima més càlid els mesos hivernals pot interrompre els cicles de creixement de les plantes, ja que diverses varietats depenen de la fase de fred per trencar la seua latència i florir a la primavera.

També afavoreix la proliferació de plagues i malalties, que poden sobreviure més temps sense fred, mentre que es poden veure afectats també el turisme de neu o la gestió de recursos hídrics, amb afectacions en l’agricultura o en la generació d’energia hidroelèctrica.