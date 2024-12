Balaguer estrena una app per pagar la zona blava

La Paeria de Balaguer ha incorporat una aplicació de telefonia mòbil per efectuar el pagament de la zona blava de manera telemàtica. Aquesta eina facilitarà el pagament del tiquet de la zona d’aparcament i evitarà haver de desplaçar-se físicament fins a la màquina dispensadora.

Igualment, l’aplicador té altres funcions, com la possibilitat de recarregar amb un moneder virtual, l’avís quan el tiquet està a punt de finalitzar o el de sanció per sobrepassar l’horari d’estacionament, entre d’altres. La implementació i posada en marxa del servei té un cost de 1.089 euros i no suposa cap increment del preu de la tarifa.

L’anterior equip de govern a la Paeria de Balaguer va projectar el 2022 ampliar la zona blava i estendre l’estacionament de pagament que ara es limita a la plaça Mercadal i el carrer del Miracle. Es va plantejar altres tipus d’aparcament restringit, com àrees de pàrquing amb temps limitat i places per a residents. Amb aquesta finalitat, l’ajuntament va licitar un estudi que havia de proposar on limitar l’estacionament i com fer-ho en cada cas.

El govern actual (PSC i PL) defensa l’ampliació de la zona blava i amb aquest objectiu està revisant les conclusions de l’informe de l’executiu local anterior.