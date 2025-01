Aeroports guanya el litigi amb el fisc, amb 20 milions d'euros en disputa

Aeroports de Catalunya,

l’empresa pública que gestiona els aeroports d’Alguaire i la Seu, ha guanyat el litigi milionari que durant anys ha mantingut amb Hisenda. Aquesta li reclamava el pagament de liquidacions de l’IVA per transferències rebudes de la Generalitat des del 2011, mentre que la firma considerava que no li corresponia pagar-ho. La xifra en disputa va anar en augment any després d’any fins a superar els 20 milions d’euros: l’equivalent a sis anys d’aportacions del Govern per cobrir el dèficit de l’aeroport d’Algauire, d’uns 3,5 milions d’euros. Finalment, la justícia ha donat la raó a Aeroports, segons van confirmar fonts del departament de Territori, que van afegir que la sentència ja és ferma.

El litigi es va originar arran d’inspeccions d’Hisenda el 2016 que van concloure amb reclamacions a Aeroports perquè liquidés l’IVA per transferències de la Generalitat entre el 2011 i el 2015.

Aquestes anualitats van ser les úniques impugnades davant dels tribunals. A partir de l’any 2016, l’empresa de la Generalitat va optar per seguir un criteri de prudència i liquidar aquest impost. Esperava reclamar la devolució en cas de guanyar el litigi i evitar el risc d’entrar en un procés de liquidació forçosa en cas de perdre’l.

Fonts pròximes al procés van detallar que, després de la sentència, més d’11 milions d’euros han de tornar a les arques de l’empresa pública, mentre que aquesta evitarà pagar 9,5 milions que no havia abonat a Hisenda.