Campanes fora de control a Alcarràs

Les campanes de l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció d’Alcarràs van sonar sense ordre ni concert durant uns tres quarts d’hora dissabte a la nit. Van començar a fer-ho poc després de les 22.00, quan es va avariar el dispositiu automàtic que les acciona de forma programada al llarg del dia, i no van parar fins que el personal municipal el va desconnectar, passades les 23.00. Des d’aleshores el campanar ha quedat en silenci, i no hi tornarà a haver repics fins que tècnics acudeixin a reparar la maquinària en els propers dies.

Les dos campanes van començar a sonar a l’atzar en plena nit i, al cap d’una estona, el seu llarg repic va començar a desconcertar els veïns. Alguns van trucar a la policia local, a l’alcalde i a altres membres de l’ajuntament per provar d’esbrinar què estava passant. Davant d’aquesta situació, el consistori va emetre un ban aquella mateixa nit per informar la població que “el sistema que controla les campanes” s’havia “desprogramat”, que estaven treballant per solucionar-ho i que aviat deixarien de sonar.

Personal de l’ajuntament va acudir a l’església i va intentar sense èxit reparar el dispositiu, fins que van acabar desistint i el van desconnectar per apaivagar les campanes, a l’espera d’una solució definitiva. L’alcalde, Gerard Companys, va explicar que esperen que les campanes tornin a sonar amb normalitat en els propers dies.

Els repics de campanes tradicionals han pres la declaració de patrimoni immaterial de la Unesco, però l’escassetat de campaners ha fet que en nombrosos municipis els campanars estiguin des de fa anys automatitzats, ja sigui amb màquines que accionen les campanes o amb enregistraments.

Un patrimoni mundial llastat per la falta de campaners

Els repics tradicionals de campanes van rebre el 2022 la distinció de patrimoni mundial immaterial de la Unesco, i iniciatives per donar-los a conèixer com la Trobada de Campaners d’Os de Balaguer capten cada any l’interès d’un nombrós públic. Tanmateix, escassegen les persones que coneixen l’antic ofici de campaner i la majoria d’aquestes són d’edat avançada, malgrat els esforços per captar joves per preservar-lo. Des de fa almenys dos dècades, automatismes que fan sonar les campanes i enregistraments de repics que s’emeten a través de la megafonia municipal mantenen en molts pobles aquest tret del paisatge sonor tradicional.