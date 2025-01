L'helicòpter del SEM que presta assistència a tot el Pirineu és des de fa diversos dies a Sabadell

L’helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) amb base a l’hospital comarcal del Pallars, que presta assistència en urgències de tot el Pirineu, és des de fa diversos dies a Sabadell. Així ho van corroborar ahir fonts del SEM, que van assegurar que es tracta d’una situació temporal, malgrat que no van poder avançar quan estarà solucionada. Ho van atribuir a un incompliment per part de l’empresa concessionària d’aquest servei.

Segons fonts del SEM, l’helicòpter medicalitzat amb base a Tremp va ser traslladat a Sabadell per substituir-ne un altre de similar que està aturat temporalment per treballs de manteniment. Van indicar que l’empresa concessionària té l’obligació de reposar l’aparell fora de servei i que rebrà sancions per cada dia sense fer-ho. Mentrestant, van assegurar que s’han pres mesures per garantir l’assistència mèdica d’emergència al Pirineu.

En aquest sentit, van explicar que, malgrat que l’helicòpter amb base a Tremp s’hagi desplaçat a Sabadell, té prou autonomia per continuar atenent emergències al Pirineu sense haver de parar per proveir-se. Així mateix, van explicar que el metge i la infermera que formaven part de la dotació de l’helicòpter s’han assignat temporalment com a reforç a dos ambulàncies medicalitzades del Pallars Jussà, una a Tremp i una altra a la Pobla de Segur.

En aquest sentit, l’absència de l’helicòpter ha provocat preocupació al territori a l’estar en plena temporada d’esquí, quan el Pirineu rep una alta afluència de visitants i augmenten les lesions amb l’arribada d’esquiadors. Fonts del SEM van assegurar que han aplicat els plans de contingència per assegurar l’atenció mèdica i van recordar que les estacions tenen el seu propi personal mèdic.