El primer vol amb esquiadors de Polònia aterra a l'aeroport d'Alguaire amb 144 passatgers

Els vols amb esquiadors han tornat a l’aeroport de Lleida-Alguaire dos anys després que es fessin els últims. En aquesta ocasió ho fan de la mà del turoperador polonès Itaka que a través de la companyia Polish Airlines portarà cada divendres fins al 21 de març esquiadors que una vegada arribats a Alguaire es desplaçaran fins a les pistes andorranes amb autobús per esquiar-hi durant una setmana. El retorn d’aquesta activitat a l’aeroport lleidatà coincideix amb el 15è aniversari de la posada en marxa de la infraestructura. La firma sueca Quality Travel va ser l’última que va operar vols d’hivern el 2022 i entre el 2011 i el 2018 ho va fer l’empresa britànica Neilson a través de Thomas Cook.

El primer avió de Polish Airlines ha aterrat a l’aeroport de Lleida-Alguaire abans de les 10 del matí amb un total de 144 passatgers que han sortit de Varsòvia a primera hora del matí i ha marxat buit, en tractar-se del primer vol d’hivern del turoperador, a dos quarts de dotze de migdia. L’avió era un Airbus 737 Max amb capacitat per a 149 passatgers.

Personal descarregant esquís d'un avió de Polish Airlines a l'aeroport de Lleida-AlguaireOriol Bosch / ACN

Els esquiadors polonesos passaran la setmana a Andorra on esquiaran les pistes de la Massana i Pas de la Casa. La majoria portaven el seu equipament a la bodega de l’avió i després de descarregar-lo i recollir-lo a la zona de les cintes l’han carregat als tres autobusos que els esperaven a les portes de la terminal per portar-los directament cap a Andorra. Fonts del turoperador polonès que organitza aquests viatges han explicat que la majoria de vols portaran esquiadors per anar a Andorra, però també hi haurà alguna setmana que els viatgers faran visites per diferents punts de Catalunya.

L’aeroport de Lleida-Alguaire, que precisament aquesta setmana compleix 15 anys, es dedica principalment a l’activitat industrial i de formació, però manté una ruta regular d’Air Nostrum amb Palma de Mallorca i a l’estiu amb Menorca i Eivissa. Això no obstant, el gruix d’operacions d’enlairament i aterratge corresponen als vols de formació de pilots. El 2024 es va tancar amb un total de 28.112 operacions, un 61% més que l’any anterior.