Controls als autocars de transport escolar

Els Mossos d’Esquadra van portar a terme ahir al matí un control d’autocars de transport escolar a Mollerussa en el marc d’una campanya que té aquesta setmana per tot Catalunya. Ho van fer a la zona educativa del parc de la Serra, que concentra diferents centres d’ensenyament com els instituts Mollerussa, de Formació Professional, així com el de Secundària La Serra.

La inspecció es va centrar a detectar possibles irregularitats per part del conductor, així com al vehicle, relatives a aspectes com el permís de circulació, l’ús de sistemes de seguretat com el cinturó o els extintors, entre d’altres. També es van fer controls d’alcoholèmia. La campanya busca garantir la seguretat del transport de menors i també comprovar que en una situació de perill, l’evacuació dels passatgers seria correcta. En total, es van inspeccionar setze vehicles a primera a hora del matí, sense que trobessin incidències destacades. Van participar en aquesta acció un total de quatre patrulles. En l’anterior campanya d’aquest tipus, el mes de juny de l’any passat, es van sancionar 241 vehicles a Catalunya.