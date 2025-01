Ratificat el veto que els reclusos assassins treballin a la cuina

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Elena Pérez, va comparèixer ahir en la Comissió de Justícia del Parlament per informar sobre la investigació interna oberta arran de les protestes de funcionaris de presons que van bloquejar algunes presons com Ponent després de l’assassinat d’una cuinera en mans d’un intern a la presó tarragonina de Mas d’Enric, la situació de les contencions mecàniques i els suïcidis. Sobre el primer aspecte, va afirmar que “va ser la més adequada a les circumstàncies”. En aquest sentit, va ratificar que les persones internes amb delictes de sang no tindran destinacions laborals en espais de risc com les cuines. Val a recordar que, després del canvi de Govern, la conselleria va aprovar al setembre una circular prohibint-ho. Ho va fer després que SEGRE destapés que el Centre Penitenciari Ponent havia destinat de nou a la cuina un reclús condemnat per assassinat. Segons Pérez, la circular “introdueix canvis respecte a normatives anteriors, amb l’objectiu de millorar els requisits per accedir a llocs de treball considerats d’especial risc per a la seguretat dels centres”. La norma estableix uns requisits comuns per a tots els llocs de treball, diferenciant uns específics addicionals per a aquells considerats d’especial risc per a la seguretat, com cuines, fusteries o altres espais que impliquin l’ús d’eines específiques. També va anunciar que en els propers mesos es valorarà l’impacte de la circular per adoptar les mesures necessàries, prioritzant la seguretat dels centres.

Per una altra banda, la secretària de Mesures Penals va lamentar que el risc de suïcidi creix entre un 6 o 7 per cent entre interns comparat amb la ciutadania en general. “Som molt conscients que la problemàtica del suïcidi és una xacra de caràcter social, però no només a les presons, desgraciadament a tota la societat”, va assenyalar, però va assegurar que la taxa és més elevada entre la població interna per la seua situació. “Entre els anys 2014 i 2016 es van registrar un total de set suïcidis en presons catalanes; vuit, el 2017; nou, el 2018; set, el 2019; onze, el 2020 i el 2021; catorze, el 2022; sis, el 2023, i onze, el 2024.” Han activat un pla de xoc.