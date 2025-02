Era milhora dera via d'accès a Vilamòs, prèsta pendent 2027

Publicat per REDACCION Verificat per Creat: Actualitzat:

Era Deputacion a previst de completar pendent eth 2027 es òbres tà milhorar e acondicionar era carretèra LV-5055, qu’aufrís accès a Vilamòs des dera N-230. Vò iniciar es expropiacions pendent aguest an, mentre que demore poder licitar eth projècte e iniciar es òbres a principis de 2026. Se centraràn en ampliar eth marge dera via enquiàs sies mètres; milhorar es estructures existentes -especiaument es de drenatge e es sistèmes de contencion de veïculs-; reabilitar eth paviment e revisar era senhalizacion, entre d’auti. Er airau de servicis dera Deputacion presentèc eth passat dimèrcles eth projècte, qu’aurà un còst de 3,3 milions d’èuros, as bailes de Vilamòs, Es Bòrdes e Vielha e Mijaran. Ath sòn torn, eth baile de Vilamòs, Oriol Sala, e eth de Vielha, Juan Antonio Serrano, destaquèren era importància de milhorar es comunicacions enes pòbles d’Aran e eth Pirenèu, damb eth prètzhèt d’arturar era despoblacion e tà milhorar era economia des pòbles, atau coma era qualitat de vida des sòns abitants.