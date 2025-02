La Vall de Boí acollirà un pla pilot de masoveria urbana al Pirineu

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Vall de Boí va presentar aquesta setmana el primer pla pilot de masoveria urbana al Pirineu. Van assistir a l’acte una trentena de veïns, i un total de nou persones ja han manifestat el seu interès a participar en el projecte. En concret, són quatre propietaris i cinc inquilins. Cristian Mora, tècnic per al repte demogràfic a l’ajuntament, va explicar que “la idea és trobar habitatges que no requereixin grans rehabilitacions, a fi que aquestes puguin portar-se a terme en un termini màxim de cinc anys, el temps que duraria el contracte d’arrendament”.

En aquest sentit, el perfil d’inquilí idoni per participar en el projecte serien persones que viuen tot l’any a la zona o estudiants del cicle de gestió forestal. A més, un altre aspecte per valorar serien les seues habilitats per portar a terme les reformes dels diferents habitatges candidats, que anirien des de refer un lavabo o una cuina fins a renovar les finestres. D’altra banda, s’analitzaran els habitatges proposats i s’entrevistarà els seus propietaris per saber què necessiten.

S’obre ara un termini d’unes tres setmanes perquè més interessats puguin presentar la seua candidatura a través de tecnichabitatge@valldeboi.cat. En el cas que la proposta tingui èxit, no es descarta desplegar la iniciativa a altres municipis pirinencs de la mà de la Taula d’Habitatge de l’Alt Pirineu i Aran i l’Idapa.

En aquest sentit, el projecte ofereix suport tècnic, jurídic, d’assegurança, d’intermediació i de seguiment de les obres necessàries per rehabilitar els immobles tant per part de l’ajuntament com de la Taula d’Habitatge.