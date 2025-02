Alcarràs veta les obres de la línia d'evacuació del macroparc solar

Alcarràs va vetar ahir les obres de la línia d’evacuació del gran parc solar que promouen Ignis i Solaria en aquest municipi del Segrià, al no comptar amb l’acord d’expropiació de la quinzena de propietaris afectats. L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va explicar que propietaris dels terrenys van alertar ahir que els promotors entraven material per construir aquesta infraestructura d’evacuació a les seues propietats sense comptar encara amb un acord d’expropiació ni amb el permís per entrar a les finques. “Ens vam desplaçar fins al lloc i els vam avisar que sense acord no podien entrar”, va dir. Per això, els treballadors van descarregar i van abandonar el material en altres finques, però al terme municipal de Lleida. L’alcalde va explicar que malgrat que l’ajuntament no és titular de cap d’aquestes finques, sí que es van atendre les reclamacions dels veïns afectats que, “exigeixen una indemnització justa i realista”. Va afegir que Solaria i Ignis han d’arribar a un acord amb els propietaris de finques que no accepten els preus que se’ls ofereixen per l’ocupació de terrenys per la línia d’alta tensió (LAT). Companys va afegir que els afectats consideren que les quanties que es plantegen són insuficients. Va incidir que si no hi ha acord s’haurà d’abordar un procés d’expropiació que alentirà la construcció d’aquesta infraestructura elèctrica i dels parcs. Propietaris i ajuntament exigeixen un acord imminent o no descarten mobilitzacions aquesta mateixa setmana. “No esperaran més i demanen preus realistes per l’ocupació dels terrenys.”

Per una altra banda, Lleida és la província catalana més preocupada per l’accés a solucions que permetin optimitzar el consum elèctric i busca alternatives renovables segons les recerques online registrades a Google. Així es desprèn de l’informe de Barcelona Energia, comercialitzadora pública, que analitza aquests termes en recerques entre els anys 2021 i 2024.