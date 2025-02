Formaran mil persones per controlar plagues de fauna cinegètica

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Agricultura espera acabar l’any amb mil persones, majoritàriament agricultors i caçadors, formades per controlar plagues d’espècies cinegètiques com conills i senglars, que ocasionen danys a cultius. Per a això impartirà vint-i-dos cursos per a 800 persones a les escoles agràries de Tàrrega, Talarn, Santa Coloma de Farners, Amposta i Monells. Aquestes s’afegiran a les 200 que van rebre aquesta formació l’any passat.

Els participants en aquests cursos reben formació teòrica i pràctica que inclou proves de tret per fer servir de forma segura armes de foc i poder utilitzar aparells de visió nocturna. La conselleria va puntualitzar que les accions per controlar la població d’espècies de fauna cinegètica es faran sempre sota autoritzacions que delimitaran les condicions per portar-les a terme.

Aquesta formació es fa mentre la població de conills experimenta un fort creixement, segons dades de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que va publicar ahir una actualització del seu Índex de Planeta Viu. Aquest informe assenyala també un fort ascens en poblacions d’espècies com el senglar i l’os, davant un descens mitjà del 28% de les poblacions d’animals salvatges a Catalunya entre 2002 i 2023.