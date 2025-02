La Sareb ja és el propietari més gran de Lleida amb mil inquilins

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sareb o banc dolent, l’organisme creat a l’esclatar la bombolla immobiliària per sanejar els malmesos balanços de les caixes d’estalvi, s’ha convertit, tretze anys després i quan creix una nova crisi habitacional, en el principal propietari de la demarcació de Lleida: la Sareb ja gestiona a les comarques de Ponent i al Pirineu lleidatà un miler de lloguers, van explicar fonts de l’entitat.

La majoria d’aquests arrendaments els ha anat heretant així que es construïen, a l’executar els crèdits fallits que els seus promotors havien contractat per construir-los, amb la propietat dels blocs en els quals resideixen els inquilins.

Gairebé dos terços d’aquests arrendaments, uns 600 segons les mateixes fonts, són lloguers socials, en la majoria dels casos formalitzats i en la resta en fase de negociació. Els altres 400 tenen rendes amb preu de mercat, en uns casos per subrogació de l’anterior propietari dels habitatges i en altres per no trobar-se les famílies en les situacions de vulnerabilitat que donen accés a l’anomenat Pla d’Acompanyament i Inserció Social, que inclou itineraris d’inserció laboral de fins a set anys.

Els processos d’execució dels crèdits generen llimbs habitacionals com els de l’edifici de Claravalls, 9 de Tàrrega, els inquilins del qual no tenen actualment cap propietari.