Dos de cada tres molins de vent previstos a Lleida, rebutjats o sense connexió a la xarxa

Els projectes per a nous parcs eòlics a Lleida sumen 122 molins de vent, però dos de cada tres no es podran construir. L’Estat i la Generalitat han rebutjat ja prop de la meitat d’aquests, un total de 56, mentre que 26 més han perdut ja el punt de connexió a la xarxa elèctrica que tenien assignat, al passar quatre anys sense obtenir l’autorització ambiental del Govern espanyol o de l’administració catalana. Només 40 aerogeneradors tenen encara opcions de tirar endavant, però cap no ha aconseguit encara completar la tramitació durant els últims sis anys.

El parc eòlic de Solans, que va començar a generar electricitat entre Llardecans i la Granadella el febrer del 2023, és l’únic construït a Lleida en més d’una dècada i l’últim que va aconseguir completar la seua tramitació a la província, l’any 2019. Des d’aleshores, el Govern espanyol ha rebutjat tots els parcs eòlics de la seua competència al superar els 50 MW de potència: els de Suró i Segarra Sud I i II, tots aquests a la comarca de la Segarra.

Un parc eòlic a les Garrigues va decaure pel projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Per la seua part, la Generalitat ha denegat els permisos dels parcs eòlics de les Alzinetes i Basses Roges 2 i 3, al Segrià. La direcció general d’energia ha publicat aquest mes la resolució que denega els permisos a aquest últim. Als parcs rebutjats se sumen sis molins eliminats de les centrals eòliques Conca de Barberà I, II i III. A més, el Govern va exigir retirar-los al valorar que podrien interferir amb el radar meteorològic de la Panadella.

Els parcs eòlics Conca de Barberà I, II i III són, precisament, els més avançats en la tramitació a Lleida. Van aconseguir el vistiplau ambiental de la Generalitat per a 21 dels 27 aerogeneradors previstos i han iniciat aquest mes el seu tràmit davant de la comissió d’Urbanisme de Lleida.

Pel que fa als projectes que s’han quedat sense el punt de connexió a la xarxa per evacuar l’energia dels aerogeneradors, són ja quatre parcs eòlics a Lleida: els de Basses Roges 1, Pla del Cirerer, els Gorgs i Covasses.

Aquest últim, promogut a la Pobla de Cérvoles per Enel Green Power, la filial de renovables d’Endesa, va perdre la connexió a la xarxa perquè la Generalitat va decidir l’any 2023 suspendre la seua tramitació per un període de fins a dos anys: als terrenys on s’havien d’alçar els molins es va plantejar posteriorment la creació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades.