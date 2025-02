Detingut per homicidi imprudent el conductor del turisme implicat en l'accident mortal a Montferrer

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor del turisme implicat en el xoc en què ahir va morir un motorista de 21 anys a Montferrer, a l'N-260, ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent, segons ha pogut saber SEGRE.

L'home, de 71 anys, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent. Les primeres indagacions apunten que hauria realitzat un canvi de sentit i, en el moment d'incorporar-se de nou a la carretera, no s'hauria adonat de la presència de la motocicleta que pujava per la via.

En l'accident va perdre la vida un motorista andorrà de 21 anys, a l'N-260, a l'altura de Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell. Segons les primeres investigacions, el sinistre es va produir quan un turisme va col·lidir per encalç contra la motocicleta, provocant que el jove sortís disparat i impactés contra la tanca de la via.

Arran de la col·lisió, la motocicleta va acabar incendiada i tres ocupants del turisme van resultar ferits, dos d'ells donats d'alta in situ i el tercer evacuat a l'hospital de la Seu amb lesions de diversa consideració. El sinistre va obligar a tallar la carretera i desviar el trànsit, generant retencions a la zona.

Setmana Tràgica a les Carreteres de Ponent

Aquest accident se suma a una setmana especialment luctuosa a les carreteres de Lleida. Dimecres, un veí de Barcelona de 33 anys va morir al xocar la furgoneta que conduïa contra un camió a la C-12 a Corbins. I dijous a la nit, un jove de Gimenells de 23 anys va perdre la vida en sortir de la via el cotxe que conduïa al seu municipi.

Amb aquestes tres víctimes mortals en només cinc dies, es trenca la tendència positiva que es registrava fins ara el 2025, ja que no s'havia produït cap defunció en accident de trànsit a la demarcació en el que portem d'any. Cal recordar que el 2024 van morir 29 persones en sinistres viaris a les comarques de Ponent.