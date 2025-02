Interior agilitzarà l’accés al cos de bombers voluntaris i reduirà el temps de formació

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Interior ha reforçat el cos de bombers voluntaris incorporant aquesta setmana 241 efectius, un cop acabada una formació de més de dos anys. Alhora, ha anunciat que simplificarà el procés per accedir al cos i reduirà el temps de formació a partir del proper estiu per pal·liar la manca endèmica d’efectius. Representants dels bombers voluntaris han indicat que aquestes incorporacions "no són suficients" perquè arrosseguen "problemes estructurals", com la falta de vocacions a zones despoblades. Admeten millores en punts com la cobertura sanitària, però demanen al govern d'Illa "voluntat política" per seguir avançant. Tot plegat fa que parcs com el de Camprodon no puguin atendre el 50% de serveis i hagin de demanar ajuda a d’altres de propers.

Ja fa anys que els bombers voluntaris denuncien greuges i pitjors condicions que els Bombers de la Generalitat (nomenats després de superar una oposició) malgrat tenir les mateixes funcions davant d'un incendi. A les zones menys poblades, a més, s'hi ha afegit una falta de vocacions. No troben persones de la zona per fer aquesta feina i, si apareixen interessats, una part important acaba incorporant-se al cos de funcionaris perquè tenen millors condicions, deixant les places de voluntaris vacants. De fet, representants de bombers voluntaris constaten que els processos de formació són massa llargs, entre dos i tres anys, i això fa que molts aspirants, que treballen en altres feines, ho acabin deixant córrer o fent la formació per ser bomber funcionari.

Així ho denuncien des de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya i la Federació d'Associacions de Bombers Voluntaris, que parlen de "model esgotat i obsolet" i també d'un cert desprestigi social. "Es pensen que només vals per arrossegar la mànega als funcionaris i no és així, tenim gent molt formada", assenyala el president de la federació, Miquel Massagué, en declaracions a l'ACN.

Per al Consell de Bombers Voluntaris –l'òrgan on hi ha representats els caps de parc de tot Catalunya escollits per votació- la manca d'efectius és una "evidència", i recorden que durant anys no hi ha hagut convocatòries al cos de voluntaris. "Això ha provocat un envelliment de la plantilla i falta de reposició", indica Jordi Puigdomènech, un dels membres del consell. Creu que el fet que s'hagin fet convocatòries de bombers professionals "molt seguides" provoca un "traspàs constant" de voluntaris a funcionaris. Això ha fet que, des del 2010 s'hagin perdut més del 50% dels voluntaris que hi havia. Actualment, a Catalunya hi ha uns 4.170 bombers, dels quals 1.345 són voluntaris -sense comptar els que ara entraran- i la resta, funcionaris.

Des de l'associació, la federació i també el representant del Consell de Bombers Voluntaris consideren que la incorporació aquesta setmana de 241 efectius als parcs "no és suficient", i creuen que cal posar solucions a problemes estructurals. "Si no es canvia el problema d'arrel, no se solucionarà, només s'allargarà una mica més", remarca el representant de la federació, Miquel Massagué.

Critiquen el requisit dels 30 minuts de distància al parc

Precisament, per solucionar la falta de voluntaris, el Departament d'Interior va decidir en aquesta última convocatòria fixar una distància de fins a mitja hora del parc per als aspirants. A la pràctica, però, tant l'associació com la federació denuncien que "no és viable". "No podem garantir una resposta ràpida davant una emergència", denuncia el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Josep Maria Alcalà, que assegura que és una situació molt generalitzada als 75 parcs de bombers voluntaris que hi ha a Catalunya.

D'altra banda, denuncien "greus disfuncions" que cal corregir amb urgència. Segons Alcalà, s'estan fent "hores extres estructurals des de fa anys per la manca de personal" a Bombers en lloc de contractar més personal. També es queixen que hi ha una "major exigència" en el dia a dia dels voluntaris: "És una major professionalització encoberta perquè garantim les emergències, i s'està entrant en la dinàmica de tenir un personal laboral encobert en frau i això s'ha de corregir". Des de la federació coincideixen que hi ha "incongruències" que s'haurien de resoldre a través de negociacions i, en últim recurs, no descarten portar-ho als jutjats.

Així les coses, el Departament d'Interior prepara una modificació del Decret de Bombers Voluntaris justament per pal·liar aquesta situació. Serà la culminació d'un procés de treball i discussió de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i el Consell de Bombers Voluntaris, que va permetre consensuar un document que ja està en exposició pública.

Entre les mesures que inclou el text destaquen la simplificació dels tràmits per accedir al cos i l’escurçament del temps de formació. "Farem dos nivells d’habilitació: una primera parcial, després de la qual els efectius ja podran fer una sèrie de tasques associades al medi natural, i posteriorment acabaran de formar-se per poder disposar de l’habilitació total", ha detallat a l'ACN Claudio Gallardo, responsable de la Unitat de Bombers Voluntaris. La idea és reduir possibles incompatibilitats laborals i fer "més accessible" el procés per als aspirants. La previsió és que tot el procés no s'allargui més de 15 mesos.

A més, si bé es mantindrà l’apartat on s'especifica que els bombers voluntaris poden viure a una distància de fins a 30 minuts del parc on treballin, el decret contemplarà que la proximitat amb el territori sigui un factor decisiu i meritori. "La idea és que les persones que visquin més a prop o portin més anys en el parc on aspiren tinguin una puntuació més alta”, ha explicat Gallardo, que ha insistit en el fet que la "vinculació amb el territori" ha de seguir essent l’essència del cos. D'altra banda, per poder començar a puntuar caldrà demostrar un mínim de 3 anys d'empadronament. Si no hi ha cap aspirant que visqui a aquesta distància, es tindran en compte persones que resideixin a una distància de fins a 30 minuts.

De tota manera, Gallardo nega que el traspàs de bombers voluntaris a funcionaris sigui una "incidència massiva". Assegura que els 241 nous efectius "pal·liaran" les mancances que hi ha en l'actualitat, si bé ha explicat que s'està treballant per obrir una nova convocatòria de prop de 300 voluntaris més a curt termini.

El responsable dels bombers voluntaris defensa el nivell d’exigència i que els efectius demostrin una disponibilitat anual i una vinculació permanent amb el cos (tenen una app que ho quantifica). "Estan fent de bombers i bomberes i han de tenir una adherència als procediments operatius, han de practicar, han de tocar les eines", ha comentat. Ha explicat que el fet de tenir disponibilitat, anar al parc i fer unes pràctiques obligatòries a l'any fa que es mantinguin en formació i actualitzin els seus coneixements per donar resposta als diferents serveis que hi puguin haver.

El debat de la integració de voluntaris a funcionaris

El debat sobre la integració dels bombers voluntaris en el cos dels funcionaris plana sobre els parcs. Representants dels bombers voluntaris creuen que la solució passa per canviar el model. Des de l'associació aposten per una "integració plena" dels voluntaris al cos de funcionaris, mentre que la federació vol que sigui un gruix important: "Si se'n poden incorporar 800 o 900 dels que som, això ajudaria a aguantar el dèficit de personal".

Per contra, el Consell de Bombers defensa l'actual model mixt, i critica que alguns sectors vulguin passar a ser funcionaris sense opositar. Ara bé, reclamen una redistribució dels mitjans segons "les necessitats del territori", i no pas en funció de si es tracta del cos de funcionaris o el de voluntaris. Jordi Puigdomènech ha explicat, per exemple, que dels 92 vehicles rurals pesants que han entrat a Bombers cap ha anat als voluntaris.