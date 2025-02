Control via satèl·lit de pistes rurals i pàrquings turístics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre d’investigació i2CAT portarà a terme aquest any a la Vall de Boí dos projectes pilot de tecnologia digital avançada per millorar la seguretat viària i el control de vehicles en carreteres i camins rurals així com l’aparcament en zones turístiques. L’objectiu és demostrar que les eines digitals poden ajudar els ens locals a aconseguir un model de mobilitat intel·ligent en entorns rurals tensionats pel turisme. El primer projecte, que s’implementarà a la via d’accés al mirador de la presa de Cavallers, consistirà a monitorar per satèl·lit la carretera per millorar el pas de vehicles.

En aquest cas, els investigadors utilitzaran la missió Minairó, impulsada per la Generalitat en el marc de l’Estratègia NewSpace, que permetrà demostrar la connectivitat del satèl·lit en zones remotes. El sistema proporcionarà una anàlisi de l’afluència de persones a la carretera perquè l’ajuntament de la Vall de Boí pugui millorar la gestió del trànsit en aquest espai natural. Segons Marina Prats, membre d’i2CAT, “Aigüestortes i Sant Maurici treballen per millorar la mobilitat a l’entorn i aquest projecte ajudarà a tenir més informació i optimitzar-la”, va dir.

El segon projecte controlarà a temps real l’ocupació de les places de pàrquing per descongestionar les zones turístiques de la Vall de Boí. En aquest cas es treballarà amb l’empresa Flas Park i es testejarà un sistema basat en tecnologies de connectivitat intel·ligent que permeti detectar l’ocupació dels aparcaments municipals per redirigir els visitants cap a altres ubicacions disponibles. També està previst el monitoratge d’algunes places per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquestes dos proves pilot busquen ajudar les administracions a millorar la seguretat viària en municipis rurals de Catalunya. A Lleida, altres enclavaments naturals han regulat els accessos en els últims anys com el Parc Natural de l’Alt Pirineu, Aran, la Baronia de Rialb, Camarasa i Mont-rebei, entre d’altres. Al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ja està limitat l’accés fins als pàrquings d’Espot i Boí i també funcionen els taxis per accedir al parc nacional.