L’arrestat per un apunyalament a Salou té 26 antecedents

El jove de 21 anys que va ser detingut dimarts a Lleida per l’apunyalament d’un home a Salou va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia, segons va avançar El Caso i va confirmar aquest diari. Fonts pròximes van assenyalar a SEGRE que el jove ja compta amb 26 antecedents policials per diferents delictes, entre els quals lesions, com el que se li va imputar per l’apunyalament de Salou del passat 2 de febrer. El 30 de juliol del 2023 ja va ser arrestat després d’una batalla campal amb alguns implicats durant la festa major de Puigverd de Lleida.

En aquest cas, va ser arrestat acusat de ferir amb arma blanca un altre jove i també va ser posat en llibertat amb càrrecs. En la baralla es van veure implicades una trentena de persones en dos grups en un incident que va causar gran preocupació i va provocar l’adopció de mesures per evitar aquest tipus d’incidents. Aquest jove ja ha acumulat 26 antecedents en només dos anys i mig, segons van assenyalar fonts pròximes a aquest diari.

En el cas de Salou, els fets van tenir lloc la matinada del diumenge 2 de febrer al carrer Carles Buïgas, a prop de la discoteca La Cage. Cap a les 6.00 hores, pel que sembla uns individus van robar el telèfon mòbil a una noia. L’incident va desencadenar un enfrontament entre diverses persones que va deixar un jove, que va intentar defensar la víctima del robatori, amb set ferides per arma blanca. L’apunyalat va ser evacuat a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, on va estar ingressat durant tres dies. La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Tarragona es va fer càrrec del cas i les indagacions van permetre identificar un dels implicats, el jove detingut dimarts passat a la capital del Segrià, com va avançar ahir SEGRE. Va passar a disposició judicial per un delicte de lesions, quedant en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta.