Els més joves ja tenen representació municipal

La sala de plens de l’ajuntament de Bellpuig va viure divendres passat una jornada “històrica” amb la constitució del primer Consell d’Infants i Adolescents del municipi, format per setze alumnes de cinquè i sisè de Primària així com de primer a quart d’ESO dels tres centres educatius de Bellpuig (escola Valeri Serra, col·legi Vedruna i institut Lo Pla d’Urgell). Per la seua banda, l’alcalde, Jordi Estiarte, va destacar la importància d’aquest nou òrgan participatiu i consultiu amb què “pretenem crear consciència sobre la importància de la participació, promoure la inclusió i formar la ciutadania del futur de manera responsable”. Els elegits seran els encarregats de fer arribar les propostes dels seus companys a l’ajuntament per millorar el municipi sempre “pensant en el bé comú”, va indicar Estiarte. Les seues funcions seran defensar els interessos dels nens i els adolescents, proposar iniciatives de millores i fomentar la participació ciutadana.

D’aquesta manera, la creació del Consell d’Infants i Adolescents ha estat una iniciativa del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Bellpuig. Els representants van ser elegits pels seus companys de classe.