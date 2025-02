Acusat un treballador d'un bar de Tremp d'empènyer un client begut i fer-li perdre dos dents

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida jutjarà el pròxim dijous el treballador d'un bar de Tremp acusat de lesionar un home que va acudir al local en estat d'embriaguesa i va començar a molestar a la resta de clients. Els fets van passar el 29 d'agost del 2022. Segons la Fiscalia, l'empleat va donar una empenta a l'home "amb la intenció que abandonés el bar" i el va fer caure a terra. La víctima va perdre dues peces dentals i va patir una ferida al llavi. El ministeri públic sol·licita per l'acusat 1 any de presó per un delicte de lesions per imprudència greu, en considerar que va actuar "sense observar la diligència i la cura necessàries". A més, reclama que indemnitzi la víctima amb 2.061 euros i que li aboni els 4.240 euros que va pagar per les pròtesis dentals.

Segons fonts judicials, el cas es jutjarà a l'Audiència de Lleida i no en un jutjat penal perquè l'acusació particular sol·licita per al treballador del bar una pena més elevada, en considerar-lo autor d'un delicte dolós de lesions.