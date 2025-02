La Generalitat incrementa un 25% la dotació de l’Esport Blanc EscolarLa inversió creix fins als 850.000 euros i valorarà ampliar-lo a més cursos

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya incrementarà un 25% la dotació per al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) per al pròxim curs i passarà dels 675.000 euros actuals fins als 850.000 euros.

Ho va anunciar ahir el conseller Berni Álvarez durant la visita que va fer a l’estació d’esquí de Masella per conèixer de primera mà el funcionament de l’activitat, en la qual ahir van participar un total de 37 alumnes de quart de Primària de l’escola Mossèn Albert Vives de la Seu.

El conseller Álvarez va explicar que els ajuts al programa “porten deu anys sense actualitzar-se i hi ha serveis com el transport, els monitors i el material que necessitaven una revisió de preus”.

Va afegir que el departament “valorarà la viabilitat” d’incrementar els cursos escolars als quals va dirigit el programa, que actualment són tercer i quart de Primària. “La nostra predisposició és bona perquè és un programa que dona fruits i el valorarem de manera conjunta amb els tècnics”, va apuntar.

El titular del departament d’Esports va valorar el programa com “una bona fórmula per captar talent esportiu” que asseguri la base per al relleu generacional de l’esquí. “D’aquí han sortit esportistes de molt bon nivell i sabem que arribar a l’elit és difícil però si tenim una base molt gran serà més probable”, va considerar.

En aquest sentit, va afegir que treballaran de la mà de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern per “desenvolupar programes de captació de talent dins de l’EBE”, va concloure.

Álvarez va destacar que el programa també “afavoreix l’economia de les comarques del Pirineu i la indústria de la neu”, mentre “impulsa la formació i l’ocupació dels tècnics d’esquí”.

Més de 10.000 alumnes d’escoles del Pirineu lleidatà ja han participat en aquest programa. Aquest curs ho fan 1.164 estudiants de la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, el Jussà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i el Solsonès.

Després de visitar l’estació de Masella, Álvarez es va reunir a la Molina amb els agents que fan possible el programa impulsat de manera conjunta entre Esports i Educació.