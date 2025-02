La IA, novetat en el Festival del Joc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La novena edició del Festival del Joc del Pirineu, que se celebrarà a la Seu al llarg de tres setmanes, entre el 17 de març i el 6 d’abril, amb els últims tres dies, entre el 4 i el 6 d’abril, com a centrals del certamen, comptarà amb propostes que utilitzaran la intel·ligència artificial. El certamen planteja un desafiament a la IA a través d’una partida del joc conegut com a Puerto Rico, en el qual els seus integrants assumiran el paper de governadors d’aquesta illa. La proposta serà dins de l’apartat d’experiències lúdiques singulars i es desenvoluparà a l’Espai Ermengol, amb reserva prèvia, el cap de setmana central de l’esdeveniment.

Altres propostes previstes estaran centrades en l’elaboració de formatges o en jocs de rol, un d’aquests, en concret, inspirat en l’Alemanya nazi. Aquest any es comptarà amb la participació d’Inefc Pirineus, que farà participar als assistents amb un projecte europeu de jocs tradicionals. El consell comarcal d’Alt Urgell, per la seua part, promourà dos activitats: d’una banda, El gran joc de la sostenibilitat, i de l’altra, L’energia en un dia.

L’organització espera l’assistència de més de 12.000 persones, que podran recórrer una vintena d’espais de la capital de l’Alt Urgell habilitats per jugar. L’edició d’aquest any, que s’atansa a la primera dècada, ha doblat el nombre d’editorials de jocs de taula participants i arribarà a les 23. Així, durant el cap de setmana central del certamen els visitants tindran a la seua disposició més de mil jocs de taula. A més, l’organització ha programat fins a dotze campionats amb un total de 392 places disponibles i està previst que més de 900 alumnes dels centres educatius de la Seu passin aquest any per algun dels tallers escolars programats a partir del pròxim dia 17 de març.

Per segon any consecutiu, el Festival del Joc del Pirineu és més inclusiu. L’organització ha previst una sala amb tots els jocs de taula adaptats per a persones amb discapacitat visual. Així mateix, el programa disposa de pictogrames que indiquen on estan els espais amb més nivells de soroll, també les possibles aglomeracions de gent i els nivells intensos de llum. També es mantindrà la sala de baixa intensitat d’estímuls i als espais principals hi haurà a disposició dels assistents equips d’aïllament sensorial.

L’organització preveu l’assistència de més de 12.000 persones, que podran recórrer una vintena d’espais habilitats per jugar. En l’apartat de Jocs de Taula participen deu restaurants del municipi i en el del Joc dels Aparadors hi haurà fins a 52 comerços.

Amic del Joc

El festival atorgarà la distinció Amic del Joc a l’entitat d’investigació Neuropsicologia, Gens i Ambient (NeuroPGA), que forma part del Grup d’Investigació Consolidat 2021SGR01432 Neuropsicologia, Metodologia, Diferències Individuals i Processos Lingüístics de la Universitat de Lleida.

Tornen els premis Catalunya

Els organitzadors del Festival del Joc van anunciar la recuperació dels Premis Catalunya, que tornen amb unes bases renovades, tres categories i que premien els millors jocs de taula publicats en català l’any passat 2024.

El festival creix

El festival creix respecte a edicions anteriors, tant en metres quadrats que ocuparan els diferents espais de joc com pel que fa a les activitats. La zona de joc familiar quedarà desdoblada i a la sala Sant Domènec se sumarà l’Esplai La Caixa de Pati Palau.

Activitats de tarda

Entre el 17 de març i el 3 d’abril, cada tarda hi haurà diferents activitats relacionades amb els jocs de taula.