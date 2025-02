El Segarra-Garrigues inicia quatre obres per regar 1.900 ha més

L’adjudicatària de la construcció de la xarxa de reg del Segarra-Garrigues, ASG, preveu iniciar en les properes setmanes quatre obres alhora que implicaran la possibilitat de regar 1.958 hectàrees de cultius a Arbeca i les Borges Blanques. Precisament, dimarts i ahir els responsables del projecte i de la comunitat de regants es van desplaçar a les dos localitats per explicar detalls de les diferents fases del regadiu a la comarca i dels pròxims projectes.

El president dels regants, Josep Maria Jové, va explicar a SEGRE que es tracta de dos obres a Arbeca i una més a les Borges, a banda d’una intervenció per a la compactació d’hidrants, que pot sumar 200 hectàrees de reg més.

Va afegir que els treballs de desplegament del regadiu s’han frenat els últims mesos a causa de la falta de pressupost per part de la Generalitat, que el 2019 havia aprovat un pla econòmic i financer d’infraestructures de reg que contemplava destinar 352 milions al Segarra-Garrigues fins al 2032.

Jové va remarcar que la sequera dels últims anys ha disparat l’interès dels agricultors pel regadiu per assegurar collites, després que el 2023 el reg del cereal quedés prohibit a les àrees d’influència del Segarra-Garrigues i del Canal d’Urgell per prioritzar la poca aigua que quedava als pantans per salvar els fruiters.

El Segarra-Garrigues iniciarà la campanya de reg el 10 de març amb 14.000 hectàrees, més del 20% de la superfície regable prevista en el projecte. Equivalen a les hectàrees a les quals ha arribat l’obra i per a les quals els propietaris han firmat un conveni d’adhesió i iniciat el pagament.

Tanmateix, l’obra ha arribat a moltes hectàrees més, en les quals el ritme d’adhesió no s’ha accelerat encara. Des de l’aprovació de les anomenades lleis òmnibus de la Generalitat, la concessionària de les obres comença els projectes (ara a petita escala) només si un 60% dels propietaris de finques s’apunten al reg.